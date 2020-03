Xaalad deg deg ah oo lagusoo rogay Washington kadib markii qofkii u horeeyey uu ugeeriyooday Viruska Carona

By

Mareykanka ayaa ku dhawaaqay qofkii ugu horeeyey ee u geeriyooda cudurka ‘coronavirus’ kaasoo ku dhintay waqooyiga-galbeed Washington State.

Saraakiisha ayaa sheegay in qofka dhintay uu ahaa nin konton jir ah oo dhibaatooyin caafimaad qaba.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tilmaamay in inkastoo ay kiisaska sii badnaan karaan laakiin in Mareykanka uu diyaar uyahay dadaal kasta oo loogu tagayo in cudurka uu faafo.

Mas’uuliyiinta Mareykanka waxay sheegeen inay sii kordhinayaan xayiraadaha safarka ee Iran, waxayna ku boorinayeen Muwaadiniinta Mareykanka inay ka fogaadaan aaditaanka wadamada Talyaaniga iyo Kuuriyada Koofureed kuwaasoo kamid ah wadamada uu aad ugu faafay cudurka dadna ay ugu geeriyoodeen.

In ka badan 85,000 oo kiis oo ah cudurka coronavirus ayaa laga diiwaangeliyay 57 waddan oo adduunka ah, iyadoo ay ugeeriyoodeen qiyaastii 3,000 oo qof , sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka.

Kiisaska ugu badan iyo dhimashada waxaa laga diwanagaliyey dalka Shiinaha, oo ah halka uu fayrasku kasoo bilaabmay dabayaaqadii sanadkii hore.

Waxaa tarjuntay Wariye Amina ladan Axmed Cali