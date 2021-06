Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo faahfaahiyay jadwalka iyo nooca tababarka ay qaadanayaan Xubnaha Guddiyada doorashooyinka

Abuukaate Cumar Dhagey oo ka mid ah Xubnaha kooxda Farsamada Arrimaha Doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa faahfaahiyay jadwalka iyo nooca tababarka ay qaadanayaan Xubnaha Guddiyada doorashooyinka, ka hor inta aysan guda galin howlaha doorashada.

“Sharci ahaan waa guddiyo madax banaan oo u xilsaaran in ay soo saaraan xildhibaannadii golaha shacabka iyo xildhibaanadii aqalka sare ee baarlamaanka si guddiyadaas ay howshooda u qabsadaan waxay u baahanyihiin in la is ku keenno kadibna loo tababaro shaqadooda, 27 bishaan waxaa u bilaaban doonna tababar 4 maalmood socondoona, waxaana lagu bari doonaa in maalinta 1aad la ga saxiixo xeer dhaqameed ku saabsan hufnaanta doorashada oo ay wada saxiixidoonaan dhamaan guddiyada sida guddiga amniga Doorashooyinka Qaranka, guddiga heer federaal ee doorashooyinka Qaranka, guddiyada heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta qilaafaadka Doorashooyinka arrintaas waa mid ku saleesan balanqaadkii uu Ra’iisul Wasaaruhu sameyay ee ku saabsaneed in dalka laga hirgaliyo doorasho xor iyo xallaal ah.

Ujeedada tababarka loo siinnayana waxa ay tahay in maadaana ay guddiyadu howlo gaar gaara kala leeyihiin in ay isku tababar qaataan maadaama ay hal u jeeddo oo ah in dalka doorasho xor iyo xallaal ah ay ka dhacdo leeyihiin si ay u fududaato xiriirkoodada iyo wadda shaqeentooda”

Ayuu siri Abuukaate Cumar Dhagey oo ka mid ah Xubnaha kooxda Farsamada Arrimaha Doorashooyinka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha .