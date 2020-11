Xaflad soo dhawayn ah oo magaalada Istanbuul loogu sameeyay Madaxwayne Lafta-gareen

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Xaflad si wayn loo soo qabanqaabiyay oo lagu dhawaynayay madaxwaynaha maamul goboleedka KGS Cabdicasiis Xasan Muxamed Laftagareen ayaa lagu qabtay magaaalada, Istanbul ee dalka Turkiga.

Munaasabaddassi waxaa soo agasimiyay jaaliyada Koonfur galbeed Somaliya ee magaalada Istanbuul, . Waxaana ka soo qayb galay ardayda Koonfur galbeed Somaliya ee wax ka barta dalkaasi ee ,haaweenka , dhalinyarada iyo odoyaasha dhaqanka.

Guddomiyaha jaaliyadda Jaaliyadda Koonfur galbeed Soomaaliya ka soo jeeda ee dalkaasi Turkiga mudane Mohamed Abdullahi ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in ay dalka Turkiga ku soo dhaweeyaan Madaxwayne Cabdicasiis Lafta gareen oo uu sheegay in mudadii uu xilka hayay uu hayay uu tubta horumarka u jiheeyay Koonfur galbeed Soomaaliya, xafladdaasi soo dhawaynta ah waxaa ka soo qaybgalay wasiirro, xildhibaanno ka tirsan Barlamaanka Koonfur galbeed iyo saxafiyiin Soomaaliyeed.