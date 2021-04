Xanuunka Covid 19 oo markale ku rogaal celiyay Hindiya

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dalka Hindiya ayaa wararka ka imaanay waxa ay sheegayaan in xanuunka COVID-19, u ku soo laba kacleyay waxana uu soo ritay dad farbadan, 24kii saacadood ee ugu danbeyay waxaa gudaha dalkaas ugu dhintay 2,023 ruux.

Dhimashada ayaa la sheegayaa in ay sababtay ka dib markii Isbitaalladka Hindiya ay ku yaradeen qalabka Neefta ka saacido dadka qaba xanuunkan.

Xanuunka Corona virus ayaa  lasheegay in ku sii kordhay dalka Hindiya, dadka u ku dhacay ayaa hada gaaray in ka badan 295,041, 24-kii saacadood ee la soo dhaafay, xogta wasaaradda caafimaadka dalka Hindiya ay baahisay ayaa sheegeysa in wadarta dhimashada ayaa gaartay 182,553.

Dalka Mareykanka ayaa lasheegay in caalamka uu ugu badanyahay marka loo eego dadka uu haleelay xanuunka Covid-19, guud ahaan tirada dadka Hindiya ugu geeriyooday xanuunkan ayaa gaaraya 15.6 milyan oo qof.