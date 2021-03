Xoghayaha Difaaca Mareykanka “Waxaan aad u daneyneynaa xoojinta xiriirka milatari ee Hindiya”

By

Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu xoojiyo xiriirka difaaca ee uu la leeyahay Hindiya, gaar ahaan arrimaha is weydaarsiga macluumaadka iyo arrimaha saadka.

Arrintan ayaa timid intii lagu guda jiray kulan magaalada New Delhi ku dhex maray Lloyd Austin iyo dhigiisa Hindiya, tan ayaa qayb ka ah dadaallada lagu dhisayo isbahaysiga labada dal, si looga hortago saamaynta Shiinaha ee gobolka.

Austin wuxuu carabka ku adkeeyay in Hindiya ay tahay Awood muhiim ah oo sii kordheysa, wuxuu intaa ku daray, “Waxaan ka wada hadalnay fursadaha lagu xoojinayo iskaashiga muhiimka ah ee Mareykanka iyo Hindiya, taas oo ah mudnaanta maamulka Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris, waxaana si wada jir ah u sameeyn doonaa iskaashiga amniga gobolka iyo iskaashiga labada ciidan.

Wasiirka Difaaca Hindiya Rajnat Singh ayaa dhankiisa sheegay in kulanka diiradda lagu saaray ballaarinta xiriirka ka dhexeeya labada ciidan iyada oo loo marayo adeegyada is weydaarsiga macluumaadka iyo taageerada saadka.

Hindiya iyo Mareykanka ayaa isku soo dhawaaday sanadkii hore ka dib markii ay isku dhaceen Shiinaha iyo Mareykanka, iyada oo Washington ay ka caawisay New Delhi in ay kireysato diyaaradaha wax basaasa iyo inay siiso qalab loo adegsado qabowga cimilada.