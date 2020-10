Xuska Maalinta Calanka oo lagu qabtay Garoowe “SAWIRRO”

By

66 sano ayaa ka soo wareegtay Maalinta Calanka Soomaaliyeed waana Maalin ku wayn bulshadeena, xuskeedana la qabto sanad walba Maalin taani oo kale.

Agaasimaha Guud ee Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Puntland, Ardayda Dugsiga Alwaaxa ee Garoowe, Maamulka Dugsigaasi iyo aqoonyahano kala duwan ayaa ka soo qayb galay mumaasabad lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee Alwaaxa oo ay soo qaban qaabiyeen Ardayda iyo Maamul ka iskuulka.

Maamulaha Dugsiga Sare ee Alwaaxa Garoowe Cumar Aadan (Jeego ) ayaa soo qaatay halgankii iyo dadaaladii loo soo maray in mar uun la helo Calan ay Soomaaaliyi leedahay.

Maxamed Faarax Ciise Gaashan oo horay u soo noqday Wasiiru Dowlaha Maamul Wanaaga Puntland kana mid ah odayaasha soo jireenka ah ayaa ardayda xasuusiyay taariikho iyo dhacdooyin la xiriira Calankeena.

Agaasimaha Guud ee Wasaradda Shaqada,Shaqalaaha, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Puntland Axmed Cabdalla Tigaaana ayaa booriyay Xuska Maalintaani iyo in laga wada shaqeeyo wadaniyada iyo Horumarka dalka si bulshada Soomaaliyeed u Hesho Nabad iyo is badal Muuqda oo wadankeena ka hirgala.

Waa maalin ay Bulshada Soomaaaliyeed is xasuusiyaaan Muhiimada Midnimada ,wadajirka iyo wadaniyadu leedahay sidoo kalana la xuso Halgankii dheeraa ee loo so Maray mar uun in la helo calan Calan Soomaaliyeed oo dhulka korkiisa ka babada.