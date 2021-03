Yurub oo baaritaan ku sameynaysa talaalka AstraZenica, xili dalal hor leh ay hakiyeen qaadashadiisa

By

Hay’adda daawooyinka Yurub ayaa shalay oo Isniin ahayd sheegtay in ay ku wadaan baaritaan ku saabsan waxyeelada ka dhalan karta talaalka cudurka Corona-ha, oo ay sameyeen shirkada AstraZenica iyo jaamacada Oxford ee dalka Ingiriiska.

Hay’adda ayaa sheegtay in dhowr dal oo Yurub ku yaala ay hakiyeen talaalkan, baarintaankana uu yahay talaabo ay u qaadayaan bad-qabka, waxa ayna hubinayaan warbixino ku aadan in dad qaatay talaalka lagu arkay in dhiigooda xinjiroobay.

Dalalka hakiyey qaadashada talaalka AstraZenica waxaa kamida:- Germany, France, Italy, Ireland, the Netherlands, Denmark, iyo Norway.

Talaalka AstraZeneca ayaa loo adeegsadaa ka hortaga cudurka Covid-19, waxa qaata dadka da’dooda ka weyn tahay 18-ka sano, waxana hore looga sameeyey tijaabo ah in uu ka hortagi karo Corona,balse su’aaalo,welwel iyo go’aano lagu hakinayo qaadashadiisa ayaa hadda soo ifbaxayaan.