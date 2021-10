Aadan Madoobe “Guusha badda wada jir bay ku timid”

Mudane Aadan Maxamed Nuur Guddoomiyihii Baarlamaanka 8aad ee laalay heshiiskii is afgaradka ee lala galay Kenya oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in xilligaas ay qaateen go’aan fiican oo maanta suurta geliyay in muranka baddeena ay Kenya gelisay laga guuleysto, isagoo xusay in guusha maanta ay ku timid mid wada jir.

“Mabda’iyan waxaan ku faraxsanahay in cadaaladdii go’aan laga gaaray, qorshuhu markii hore waxa uu ahaa in Soomaaliya oo la is lahaa waqtigan bur burka ha laga faa’iideysto oo xaquuq iyadu ay leedahay si gar daro in lagu qaato, waana ku faraxsanahay in maanta guul laga gaaray, runtii waxaan hogaaminayay baarlamanki laalay heshiiska”. Ayuu yiri Aadan Madoobe.

Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayaa sheegay in Xildhibaannada ay qabeen gebi ahaanba in aan Kenya wada hadal lagala gelin arrinta badda, kadibna ay Xildhibaannada diideen heshiiskii is afgaradka ahaa.

Guddoomiyihii Baarlamaankii 8aad ee dalka ayaa Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay guusha maanta la gaaray