DAAWO Ra’iisul Wasaare Khayre oo caawa ka hadlay COVID-19  

Ra’iisul Wasaare Khayre “Waxaa illaa amar dambe xirnaan doona, Duullimaadyada dibadda iyo gudaha, waxaa illaa amar dambe sii xirnaan doona iskuulada, dugsiyada Quraanka iyo Jaamacadaha, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isu imaatinka, cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhawaanshaha iyo istaabashada”.

Ra’iisul Wasaare Khayre ”Waa in aan aqbalnaa in aan ku jirno xaalad aan caadi ahayn oo aan garwaaqsannaa in caabuqa COVID-19 dhab yahay sidaas darteed waa in aan muujinnaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeenna u badbaadinno