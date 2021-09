Naomi Osaka oo guuldaradii ugu ba’need kala kulantay ciyaarta Teniska

By

Noami Osaka oo u dhalatay dalka Japan, ayaa ka nasan doonta cayaarta Teniska, kadib markii ay ku guuldarreysatay in ay difaacato hogaanka horyaalka kubada Teniska ee Us Open. Waxana Naomi Osaka ay kala kulantay guuldaraddii ugu xumeyd ee soo marta ciyaarta kubada Teniska ilaa sanadkii 2016-kii.

Naomi Osaka ayaa sida la sheegay qaab ciyaareedkeedu ahaa mid aan ka soo reyneyn ilaa markii ay gashay isbitaal xagga dhimirka ah, Inkasta oo ay ciyaarta qeybteedii hore ay si wanaagsan u dheeshay.

Gabadhan reer Japan ayaa guuldarradani ku soo wada jeedin doontaa indhaha caalamka, maadaama looga adkaaday kulamadeedii ugu dambeeyey ee French Open iyo Wimbeldon.

“ dhowaanahaanba ma aanan ku farxeyn marka aan guuleysto, marka la iga guuleystana aad ayaan u murugoodaa, mana u maleynayo in arrintaasi caadi tahay” ayay tiri Osaka oo dareen murugo lihi ka muuqdo markii laga adkaaday kadib, waxayna intaa raacisay in aanay garaneyn xiliga ay noqon doonto in kubadda teniska ay dib u dheesho.

Fernandez oo iyadu Canadian aha ayaa waxa ay sheegtay in ay ciyaarta ka hor dareenkeedu siinayey in ay badin doonto, sidaa awgeedna aysan ku mashquulin dhiggeeda Naomi ee ay iyadu nafteed iyo sidii ay u badin laheyd ku mashquushay.