Madaxweynaha Koofur Galbeed Oo Ku Baaqay In Loo Gurmado Shacabka Uu Saameeyay Fatahaadda, Una Mahadceliyay Dowladda

Madaxweynaha dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa sheegay in lix kun iyo sideed boqol oo qoys ay ku barakaceen fatahaadda Webiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye, isagoo ku baaqay in loo gurmado dadka ay saameeyeen musiibada.

Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa sheegay in fatahaadda webiga ay saameysay nolosha qoysas badan oo ku noolaa Afgooye, isagoo xusay in laga cabsi qabo in webiga uu fatahaad kale oo horleh uu ka geysto deegaanno ka tirsan gobolka gaar ahaan Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeelaha Hoose.

“Runtii maanta waxaan inta u soo istaagnay inaan ka hadalno arrinta fatahaadda webiga Shabeelle ee Degmada Afgooye iyo eeriyada ku dhow oo uu saameyn badan ku yeeshay, runtii meeshaas waxaa ka dhacday dhibaato xoog badan iyo barakac saameeyay ilaa lix kun iyo sideed boqol oo qoys ay ka baxeen guryahooda, waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ninkasta oo wax heysta in loo gurmado walaalahood dadka reer Afgooye,”.ayuu yiri Madaxweyne Koonfur Galbeed.

Madaxweynaha dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya uga mahadceliyay deeqda lacagta ah ay ugu yabooheen bulshada ku dhibaateysan Afgooye iyo deegaannada kale oo hoostaga.

“Dowladda Federaalka waxaan uga mahadcelineynaa gurmadkii ay noo sameeyeen, ayna u sameeyeen shacabkooda iyo dadka reer Afgooye lacagta shanta boqol kun ahayd ay ku deeqeen dowladda Federaalka, Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Maaliyadda iyo dowladda oo dhan waan uga mahadcelineynaa, waxaan kaloo rabnaa in hadduu Ilaahey yiraahdo hay’adaha caalamiga ah, dowlad Goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay u gurmadaan dadkaas dhibaateysan oo biyaha ku dhex jiro, oo jiif la’aanta iyo cunno la’aanta ah”. ayuu yiri Madaxweynaha Koonfur Galbeed.

Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay sameyn doonaan qorshe looga hortagayo in markale uu fatahaad sameyo webiga Shabeelle, ayna gacan weyn ka geysan doonaan in loo gurmado shacabkii uu saameeyay fatahaadda webiga.