Shirkii labaad ee Madasha muuqaalka cimilada Qaranka ee (NCOF) oo qabsoomay

Shirkii labaad ee Madasha Muuqaalka Cimilada Qaranka (NCOF) ayaa la qabtay intii u dhexeysay 07-08 Juun 2021 oo ay soo qaban qaabiyeen kooxda wada shaqeynta saadaasha Hawada ee Soomaaliya (SIMMWG) oo kaashaneysa Xarunta Saadaasha Cimilada iyo Codsiyada ee IGAD (ICPAC).

Ujeeddada ugu weyn ee kulanku waxaa uu ahaa in la wadaago, sidoo kalana la ogaado saameynti laga diiwan geliyay roobabka Guga ee sanadkan aan ku guda jirno ee 2021 iyo saamaynta taban iyo kuwa togan ay yeeshen sidoo kalana wax laga ogaado roobabka xilliga xagaaga ee nagu so fool leh iyo saameyntooda ayadoo guud ahaan inta badan dalka ay ka jirto xaalad jiilal ah marka laga reebo waqooyi galbeed oo laga filaayo in qayba kamid ah roobab ka da’aan iyo xeebaha koonfureed oo ay ayadana suuragal tahay in ay roobab ka da’aan inta badana xiliga xagaaga lagu yaqaano.

Madashu waxay kulmisay Aqoonyahanada ku xeel-dheer Cimilada iyada oo ay la wadaagan macluumaadka cimilada iyo isticmaaleyaasha qaybaha muhiimka ah ee dhaqan-dhaqaale, hay’adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn, go’aan qaadayaasha, aqoonyahanada cimilada, iyo daneeyayaasha bulshada rayidka ah iyo kuwa kale.

Muuqaalka Cimilada ee Juun ilaa Sebtember 2021, Waxaa lagu qeexay in guud ahaan xiliga uu jiilaal yahay (dry season), heerkulkana uu kasareeyo xaalada caadiga guud ahaan dalka.

Ugu dambeyn Wasaaradaha sida Beeraha, Biyaha, Xanaanada xoolaha, Caafimadka iyo Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ee dowlada ku waas oo qeyb ka ahaa shirka heer federaal iyo Maamul gobaleed ayaa soo jeediyay tallooyin ku aadan saamaynta taban iyo mida togann ee xiligan.