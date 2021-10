‘Maalmo ayey meydka Hooyadood la jiifeen’ Markii laga waayay dugsiga!

Laba gabdhood oo walaalo ah, oo 5jir iyo 7 jir ah ayaa waxa ay dhowr maalin waxa ay guriga la jiifanayeen hooyadood oo meyd ah magaalo ku taala waqooyi-galbeed ee dalka faransiiska

Haweeney xeer ilaaliye ka aheyd magaaladaas ayaa waxa ay sheegtay in Boliisku raadiyeen labada gabdhood markii iskuulku sheegay in dhowr maalin gabdhahaas iyo waalidkoodba aan war laga heyn. Waxana Boliisku sheegeen in ay la yaabeen markii labada gabdhood ay Boliiska u sheegeen in ay shanqartqa yareeyaan, maadaama ay hooyadood hurdeyso!

Hase yeeshee, Boliisku waxa ay ku adkeysteen in ay galaan guriga. Waxa ayna ka heleen guriga hooyadii caruurtaan oo meyd ah, Boliisku ayaa sheegay in hooyadaan geeriyootay ay 1990 dhalatay, waxa ayna ka soo jeeday dalka Ivory Coast.

Waxa ayna buliisku baaritaan kadib caddeeyeen in haweeneydaani si caadi ah u dhimatay, Sid ay sheegtay wakaalada wararka ee faransiiska, labada gabdhood ayaa waxaa loo qaaday isbitaal lagula tacaalayo xaaladooda maskaxeed, maadaama ay dhaqaatiirtu cabsi ka muujiyeen in arintaasi caruurta gaarsiin karto jug maskaxeed.

Boliisku ma aaney caddeyn inta maalmood ee labada gabdhood ay meydka hooyadood la jiifanayeen guriga. Hase ahaatee, haweeneyda xeer ilaaliyaha ka ah magaaladaas, ayaa sida ay daabacday jariidadda Dail Mail, waxa ay sheegtay in aysan jirin wax dambi ah oo ay heleen, labada gabdhoodna la soo saari doono maalmo kadib.